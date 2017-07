Marc Coucke mag fans niet bezoeken van Franse politie (al geeft hij zich niet gewonnen)

Timmy Van Assche

Voorzitter Marc Coucke was de toffe sfeer op Cours Honoré d'Estienne d'Orvers niet ontgaan en wilde de supporters een verrassingsbezoek brengen. Maar op aanraden van de Franse politie werd zijn bezoek afgeblazen. "Om veiligheidsredenen", klinkt het. Het is niet duidelijk wat de exacte reden voor het negatieve advies is. Coucke zat samen met sportief directeur Luc Devroe een tiental minuten te wachten in een bestelwagentje op groen licht, dat er niet kwam. Wie zich van de heisa niks aantrok, was minister Bart Tommelein, die met drie vrienden met de auto naar Marseille afzakte. "Wat een onvoorstelbare sfeer, dit had niemand ooit durven denken", aldus Tommelein.