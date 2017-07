SC Rheindorf Altach wil niet roemloos ten onder gaan tegen AA Gent

YP

26/07/17 - 23u15 Bron: Belga

Europa League SC Rheindorf Altach trainde vanavond een laatste maal voor de match met AA Gent. Voor die laatste oefensessie blikte trainer Klaus Schmidt vooruit op het treffen in de Ghelamco Arena.

"Wij hebben al een intensieve periode achter de rug. We speelden al twee voorrondes en dan was er ook al een eerste competitiematch met Austria", verklaarde de 49-jarige Schmidt. "Gelukkig hebben wij mooie resultaten geboekt in die wedstrijden. Van Austria Wenen wonnen we netjes met 3-0. Door die intensieve en hectische periode was het niet gemakkelijk om de match met Gent voor te bereiden, maar de trainersstaf heeft zijn werk gedaan. Wij hebben door die matchen wel al een pak wedstrijdritme opgedaan, wat bij onze opponent wel ontbreekt. Zij zitten nog in de voorbereiding op hun eigen competitie en de match van donderdag is hun eerste in de Europa League. Het was daarom ook niet simpel om aan beeldmateriaal te geraken van AA Gent, maar daar zijn we toch in geslaagd."



"Het kampioenschap in Oostenrijk is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Daarin deden we al meteen een goede zaak door onze eerste match te winnen en nu willen we in Gent verder gaan op ons elan. Ik zei ook tegen mijn spelers dat we donderdag tegen een 'echte ploeg' uitkomen. Mannen die al de Champions League speelden. Gent is een club die een mooie reputatie opbouwde in het Europees voetbal. Daarom weten we dat we hier geen cadeaus moeten verwachten. Wij zijn alvast fier dat we mogen aantreden in de Europa League. Vergeet niet dat onze club komt uit een dorpje met amper iets meer dan 6.000 inwoners. Drie seizoenen terug maakten wij de promotie naar eerste klasse en zie ons hier nu zitten. Mooi noem ik dat. Daarom ook dat we er alles aan gaan doen om niet roemloos ten onder te gaan tegen AA Gent."