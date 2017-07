KV Oostende-bus zet verkeer even op stelten in Marseille

Door: redactie

26/07/17 - 17u28

© rv.

video

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de spelers en technische staf van KV Oostende zijn dan toch goed aangekomen in Marseille. Het 'Weireldploegsje' van voorzitter Marc Coucke neemt het morgen in de voorronde van de Europa League in het mythische Stade Vélodrome op tegen de topclub uit de Ligue 1 en vandaag zullen de 'Kustboys' er al een eerste keer trainen. Om vlot aan het stadion te geraken, kreeg KVO zelfs een politie-escorte. Het verkeer op de autosnelweg werd even op stelten gezet, maar alles voor de goede zaak, toch?