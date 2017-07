Nikola Trujic (FK Vojvodina) door eigen supporters aangevallen in de kleedkamer

YP

21/07/17 - 19u53 Bron: Belga

© Rv.

De Servische middenvelder Nikola Trujic is begin juli na een Europa League-voorrondewedstrijd aangevallen door zijn eigen supporters. Dat meldt de internationale spelersvakbond Fifpro, die sancties vraagt. De fans van FK Vojvodina geraakten tot in de kleedkamer.

"Net na de verloren wedstrijd op 6 juli tegen MFK Ruzomberok is een groep supporters van Vojvodina erin geslaagd tot in de kleedkamer door te dringen. Daar hebben ze de speler geïntimideerd en aangevallen", aldus Fifpro in een mededeling. "Fifpro heeft vandaag in een officiële vraag aan de UEFA om een disciplinaire procedure gevraagd."



Vojvodina had de heenwedstrijd thuis met 2-1 gewonnen, maar verloor de bewuste match met 2-0 bij Ruzomberok en is uitgeschakeld.