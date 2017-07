Fiere Galatasaray sneuvelt tegen Europese 'nobody' en dat wordt heetgebakerde fan te veel

© Screenshot.

Europa League Verbijstering. Ongeloof. En vooral veel woede. De Europese bekercompetitie mag nog in de prille beginfase zitten, het Türk Telekom Stadyumu (zeg niet meer Arena in Turkije) was vanavond één brandhaard van frustraties. Galatasaray, een fiere topclub in verval, ligt eruit in de... tweede voorronde van de Europa League. Het Zweedse FK Östersunds, een Europese debutant, bleek over twee duels te sterk voor 'Gala'. Een ontluisterende afgang, met straffe taferelen op de kokende tribunes tot gevolg.

Fernando Muslera, Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Selcuk Inan, Eren Derdiyok, Ryan Donk (die laatste welisbaar op de bank). Aan spelers met naam geen gebrek in de selectie van Galatasaray - van Rode Duivel Luis Pedro Cavanda dan weer geen spoor op het wedstrijdblad. FK Östersunds, een club die amper 20 jaar bestaat en pas sinds vorig jaar in de Zweedse hoogste klasse speelt, moest dus een makkie worden in de tweede voorronde van de Europa League.



Liep dat even fout af voor de Turkse recordkampioen, de voorbije jaren een vaste klant in de groepsfase van de Champions League. Na een 2-0 nederlaag in de heenmatch trad Galatasaray vanavond in eigen Türk Telekom-stadion aan met het mes op de keel. De opdracht was zwaar. En werd op het uur hopeloos. Doelman Muslera liep domweg een tegenstander aan in de zestienmeter, de bal ging op de stip. Ene Brwa Nouri, nota bene van Koerdische komaf, faalde niet: 0-1.



Waarna de hel losbrak op de volgepakte tribunes. Woedende supporters keerden zich tegen de eigen spelers of geraakten met elkaar slaags. Eén fan had genoeg gezien voor de rest van het seizoen en stak zijn abonnement in brand. Dat Ahmet Calik nog had gelijkgemaakt, was iedereen ontgaan. Ook na de match bleef het nog lang rustig in Istanboel. De oproerpolitie moest er aan te pas komen om een aantal heetgebakerde fans tot bedaren te brengen. De zorg niet van Östersunds, dat in zijn allereerste Europese wedstrijd meteen een grote naam uitschakelde.