AA Gent en Vanhaezebrouck trekken in derde voorronde van de Europa League naar Oostenrijk

AA Gent treft in de derde voorronde van de Europa League het Oostenrijkse SC Altach. De Oostenrijkse club schakelde het Wit-Russische Dinamo Brest uit. Altach ging in Brest met 0-3 winnen, dankzij doelpunten van Nicolas Ngmaleu (8e), Stefan Nutz (44e) en Philipp Netzer (52e minuut). De heenwedstrijd was vorige week op een 1-1 gelijkspel geëindigd.

AA Gent speelt volgende week donderdag eerst thuis, om een week later de verplaatsing naar Oostenrijk te maken. SC Altach eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Oostenrijkse eerste Bundesliga.



De Oostenrijkers zijn pas aan hun tweede Europese campagne toe. In 2014 werd de club in de play-offs van de Europa League uitgeschakeld door het Portugese Belenenses (1-0 en 0-0), nadat het in de derde voorronde wel het eveneens Portugese Vitoria Guimaraes uitgeschakeld had (2-1, 4-1). Dit jaar startte Altach in de eerste voorronde met nipte winst (1-1 en 1-0) tegen het Georgische Chikhura Sachkhere.



Oostende kende zijn tegenstander in de derde voorronde al langer. Het kreeg bij de loting de Franse topper Marseille voorgeschoteld. Oostende speelt eerst op verplaatsing.