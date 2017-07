Olympique Marseille: dat is Dimitri Payet, maar ook het mythische Vélodrome (en zijn vurige fans) en "Raymond la science"

Manu Henry

14/07/17 - 17u30

video KV Oostende - Olympique Marseille, oftewel een strijd tussen twee havensteden. Een prachtige affiche voor het bescheiden KVO - dat debuteert op het Europese toneel. En ook al blijven sportieve hoogtepunten de laatste jaren uit - l'OM eindigde het afgelopen seizoen vijfde in de Ligue 1 - Marseille is en blijft een grote naam binnen het voetbal. De honger naar nieuwe successen is bij de fanatieke aanhang dan ook groot. Héél groot.

Dat Oostende als underdog aan de dubbele confrontatie begint, hoeft geen betoog. Dimitri Payet, Steve Mandanda, Patrice Evra, Adil Rami, Florian Thauvin, Rémy Cabella, Luiz Gustavo, Valère Germain. Om u maar enkele ronkende namen te noemen die straks een bezoekje zullen brengen aan de Versluys Arena. Er schuilt echt wel kwaliteit in de ploeg van coach Rudi Garcia - de Fransman die tussen 2013 en 2016 Radja Nainggolan nog onder zijn hoede had bij AS Roma. Met Rolando (ex-Anderlecht) vinden we bij l'OM nog een oude bekende van de Jupiler Pro League terug.



Veel klasbakken om in het oog te houden dus voor KVO. De manschappen van Yves Vanderhaeghe zullen hun werk hebben. Ene Dimitri Payet neutraliseren bijvoorbeeld. De Franse international maakte in het seizoen 2015-2016 furore in de Premier League bij West Ham met zijn fenomenale traptechniek. Laat hem niet aanleggen vanop vrijschop, want Silvio Proto zou wel eens een slapeloze nacht tegemoet kunnen gaan. (Lees hieronder verder) Veel ogen zullen gericht zijn op deze Dimitri Payet. Frans international en een klasbak pur sang © afp.

Stade Vélodrome: een pareltje Wie aan Olympique Marseille denkt, denkt aan het Stade Vélodrome. Een prachtige voetbaltempel die plaats biedt aan 67.000 vurige fans. Het stadion werd met het oog op het EK van 2016 grondig gerenoveerd. Nagelnieuw is misschien niet het juiste woord, maar het komt dicht in de buurt. En ook al zit de mythische tempel lang niet altijd vol, aan sfeer is er nooit een gebrek. Kijkt u maar even mee naar onderstaande beelden. (Lees hieronder verder) © epa.