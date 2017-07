Eerste Europese avontuur Rangers in zes jaar draait uit op ware blamage

Door: redactie

Glasgow Rangers heeft zich vanavond geblameerd in de kwalificaties van de Europa League. De 54-voudige Schotse kampioen werd in de eerste voorronde uitgeschakeld door het Luxemburgse Progres Niederkorn.



De Rangers wonnen de heenwedstrijd met 1-0, maar in Luxemburg ging de ploeg met 2-0 onderuit. De club uit Glasgow, die afgelopen seizoen terugkeerde op het hoogste niveau, mocht voor het eerst sinds zes jaar meedoen aan de voorronde van een Europese competitie, na zijn derde plaats in de Schotse competitie.