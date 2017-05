Coulibaly als enige met twee goals genomineerd in tien mooiste goals van Europa League

SW

Vorige week werden door de UEFA de tien mooiste doelpunten van de Europa League 2016/2017 genomineerd. In de jury zitten experts zoals Sir Alex Ferugson, Cristian Chivu en Dejan Stankovic. Gent-spits Kalifa Coulibaly stond met maar liefst twee goals in deze top tien. Een schitterende omhaal tegen Brage op 24/11/2016 en een goed gemikt afstandsschot tegen Konyapor op 8/12/2016 waren volgens de jury voldoende om de top tien te halen.



Coulibaly deelt in de top tien de plaatsten met topspelers als Edin Dzeko (AS Roma), Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) en Leon Bailey (Bayer Leverkusen). Coulibaly werd als enige tweemaal genomineerd.



Onderstaande tweet is alvast een voorsmaakje van enkele pareltjes. Bekijk hier de goals van Coulibaly vanaf 2:15.