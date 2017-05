Ex-supertalent RC Genk scoorde doelpunt v/h jaar in Europa League (en ook AA Gent valt in de prijzen)

Bewerkt door: PL

26/05/17 - 17u05 Bron: Belga

© belga.

video De UEFA heeft het eerste doelpunt van Leon Bailey voor RC Genk in de uitwedstrijd bij Rapid Wien (3-2) tot doelpunt van het jaar in de Europa League uitgeroepen. Het 19-jarig Jamaïcaans supertalent verkaste intussen naar Bayer Leverkusen.

Een zeskoppige raad van experten, met ondermeer Sir Alex Ferguson, maakte een top tien van mooiste doelpunten in het afgelopen seizoen van de Europa League op. De 0-1 van Genk bij Rapid Wien in de poulefase van de Europa League kwam daar uit als nummer één. Leon Bailey knalde de bal in minuut 29 vanop afstand in de winkelhaak (zie video hieronder). In het slot benutte de Jamaïcaan, die in januari voor 13,5 miljoen euro naar Leverkusen vertrok, ook nog een penalty. Genk verloor uiteindelijk met 3-2.



Coulibaly

Bailey ging Corentin Tolisso (Lyon) en Edin Dzeko (AS Roma) vooraf. Kalifa Coulibaly (AA Gent) haalde zowaar twee keer de top tien. Zijn 0-1 op Konyaspor, die AA Gent in blessuretijd verzekerde van een ticket voor de 1/16de finales staat op de zesde plaats. De 1-1 gelijkmaker van Coulibaly in de thuiswedstrijd tegen Braga (2-2) werd beloond met de zevende plaats.