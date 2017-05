Mourinho laat emoties de vrije loop aan zijde van zoonlief en verduidelijkt met dit gebaar wie de 'nummer 1' is

Manu Henry

14 finales, 12 daarvan werden gewonnen. José Mourinho heeft zijn indrukwekkend palmares nog wat aangedikt. De ontlading bij 'The Special One' na de Europa League-triomf tegen Ajax was dan ook enorm, na een seizoen met hoogtes en laagtes. De Portugese oefenmeester liet aan de zijde van zijn zoon even alle emoties de vrije loop en maakte met één vingertje duidelijk dat hij nog steeds dé man is. De beelden in onderstaande video spreken dan ook voor zich.