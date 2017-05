José Mourinho na triomf in Europa League: "Poëten winnen niet veel titels"

MH

"Er zitten veel poëten in het voetbal, maar poëten winnen niet veel titels", verklaarde Manchester United-trainer Jose Mourinho gisteren na de met 2-0 gewonnen Europa League-finale tegen Ajax.

"We beleefden een heel moeilijk seizoen, maar het werd ook een erg mooi seizoen. We wisten dat we beter waren dan Ajax en hebben hun zwaktes kunnen blootleggen. We hebben het slim gedaan."



Manchester United werd de vijfde club in de geschiedenis, na Juventus, Ajax, Bayern München en Chelsea met de drie Europese bekers (Europa League, Champions League en de verdwenen Beker voor Bekerwinnaars) in de prijzenkast. Vier jaar geleden vertelde Mourinho nog doodleuk dat hij de Europa League nooit meer zou willen winnen. Woensdag noemde hij de finale tegen Ajax plotseling de mooiste zege uit zijn loopbaan. "Want het is mijn laatste prijs en dat is altijd de mooiste. Mourinho vierde de zege op Ajax ook als een grote prijs. Hij juichte en schreeuwde het uit na het laatste fluitsignaal. "Dat is logisch, want dit is heel belangrijk voor de club en mijn spelers. Volgend seizoen spelen we weer in de Champions League", besefte de Portugees die nu twaalf van zijn veertien grote finales heeft gewonnen. "En er komt een Europese Super Cup aan tegen Real Madrid of Juventus. Op dat podium willen we spelen."



"Maar hoe belangrijk deze beker ook is, uiteraard zou ik hem meteen weer inruilen voor het leven van de slachtoffers van de aanslagen in Manchester. Kon dat maar, ik zou er geen twee keer over hoeven na te denken."