16 aanhoudingen en wat blikjes bier naar het scherm op met 100.000 mensen volgelopen Museumplein, maar Amsterdam blijft rustig

24/05/17 - 23u50 Bron: ANP Bewerkt door: Hans Op de Beeck 24/05/17 - 23u50 Bron: ANP

De politie in Amsterdam heeft vanavond zestien mensen aangehouden. Dat was onder meer voor alcoholmisbruik, belediging en het in brand steken van een parasol. Dat meldde de politie rond 23.15 uur. De pleinen lopen snel leeg, auto's verlaten de stad.

Al na het tweede doelpunt in de wedstrijd hielden veel fans het voor gezien en trokken richting huis, auto of openbaar vervoer. "Tot nu toe gaat het goed. Dit is voor ons eigenlijk een gewone hele drukke zaterdagavond'', zegt een woordvoerder. Het Museumplein, waar zo'n 100.000 mensen de wedstrijd op schermen volgden, liep in snel tempo leeg.

In het begin van de wedstrijd was de menigte op het overvolle plein nog in een uitgelaten stemming. Na het eerste doelpunt van Manchester bleef het lang muisstil. Na het tweede waren er veel boze gezichten te zien en werden er wat blikjes naar de schermen gegooid. Toen het eindsignaal had geklonken barstte er een luid applaus los voor de Amsterdamse voetballers. Daarna verlieten de fans massaal, met gelaten gezichten, het plein.