Fellaini tiende Belg in buitenland met Europese trofee op palmares

24/05/17 - 23u02

Mourinho bezorgt 'Big Fella' een waterdouche. © photo news.

Marouane Fellaini speelde vanavond de hele match en deed dat meer dan degelijk. Hij gaf de assist voor de openingsgoal van Pogba, torende boven elke Ajacied uit en met zijn fysieke présence lag hij mee aan de basis van de duidelijke zege. Vijftien kopduels won hij, terwijl Ajax er als ploeg op twaalf bleef steken... Zijn derde trofee in twee jaar, nadat hij dit seizoen ook al de League Cup pakte en vorig seizoen de FA Cup met de Mancunians. Fellaini is zo meteen de tiende Belg in buitenlandse loondienst met een Europese trofee, de vijfde van de huidige generatie Rode Duivels. Vorig seizoen verloren Mingolet, Origi en Benteke de finale van de Europa League met Liverpool tegen Sevilla.