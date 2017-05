Troostprijs voor de stad, troostprijs voor José: Man United pronkt met de Europa League

Kristof Terreur in Zweden

24/05/17 - 22u38

Mkhitaryan (links) en Pogba, de twee doelpuntenmakers met dienst. © epa.

Een troostprijs voor de stad na de bloedige aanslag. Een troostprijs voor zijn trainer na een teleurstellend seizoen. Manchester United pronkte in Stockholm met de Europa League en heeft waar het zo naar snakte: zijn ticket voor de Champions League. Zijn fans ten spijt bleek Ajax, vooral fysiek, een maatje te licht. Marouane Fellaini kroonde zich tot tiende Belg in buitenlandse loondienst die een Europese trofee wint. Hij had meer dan zijn aandeel.

© photo news. © photo news. Pogba juicht na zijn goal, Fellaini is in de achtergrond iets minder uitbundig. © afp.

Vlaggen en banners. Een minuut stilte die al snel een minuut applaus werd. De verschrikkelijke gebeurtenissen in Manchester, maandag, waren in Stockholm nooit ver weg. In de harten, in de hoofden. "Doe het voor de kids, doe het voor Manchester", had José Mourinho zijn spelers meegegeven. Familieman op in de eerste plaats. Na het laatste fluitsignaal rollebolde hij op het veld van de Friends Arena met zijn zoon. Zijn assistenten gingen in de lucht. Ook Zlatan, zonder krukken, kwam meevieren.



Ondanks de gebeurtenissen in Manchester was het feestje toch uitbundig. In de roes verliezen winnaars snel de zorgen. Dat Champions Leagueticket was het belangrijkste, die trofee was mooi meegenomen. De erelijst blijft zo blinken. Het was ijn derde in zijn eerste seizoen bij Man United, zijn tweede troostprijs. In maart had Man United ook al de League Cup gewonnen, Engelands minst prestigieuze beker. De Europa League smukt het seizoen van United wat op, maar niet alles. Die zesde plaats in de Premier League is niemand vergeten. Ondermaats voor het duurste elftal uit de competitie.



De dure jongens deden het in Stockholm: Paul Pogba en Henrik Mhkitaryan. Bijgestaan door een sterke Belg, Marouane Fellaini. Stoorzender, heersend in de lucht (tegen de kleine jongetjes), aanspeelpunt en brandjesblusser. Zo speelt zijn trainer hem het liefst uit. Lastpak. Met een passje in de breedte, officieel een assist, lag Fellaini aan de basis van de opener van Pogba. Diens schot verdween via een Amsterdams lichaam in doel. De duurste speler ter wereld maalde er niet om. Hij danste. In de aanloop naar het treffen had Matthijs de Ligt, verdediger van Ajax, op zijn Cruijffs gezegd dat hij nog nooit een zak geld een doelpunt had zien scoren. De fixatie op de transferprijs van Pogba nam het afgelopen jaar ridicule proporties aan - online jaloezie. De Fransman bracht niet wat verwacht, maar met zijn lucky goal betaalde hij de helft van zijn prijs terug. Net na het kwartier lag de wedstrijd in een beslissende plooi.