10de Belg in buitenland met Europese trofee?

Kristof Terreur

24/05/17 - 08u06

© afp.

De hamstring van Marouane Fellaini doorstond gisteren de laatste training. Bij Man United gaan ze ervan uit dat hij fit raakt voor de Europa Leaguefinale. "Het zou mijn derde trofee in twee jaar kunnen worden, mijn grootste ooit", zegt hij in een exclusief interview met deze krant. "Een dubbelslag. Die Europa League is mooi op het palmares, maar brengt Manchester United ook terug waar een club van die standing hoort: in de Champions League."



Fellaini kan de tiende Belg in buitenlandse loondienst worden met een Europese trofee, de vijfde van de huidige generatie Rode Duivels. Vorig seizoen verloren Simon Mignolet, Divock Origi en Christian Benteke met Liverpool de Europa Leaguefinale tegen Sevilla.