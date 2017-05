Vlamingen geven commentaar bij finale Europa League: "Goal, springende coach, speciaal kapsel... wij beschrijven álles"

LIEVE VAN BASTELAERE

24/05/17 - 05u00

© PHOTO NEWS / James Arthur.

Als Marouane Fellaini in de Europa League-finale vanavond in Stockholm plots een hanenkam zou hebben, zullen ook de blinde en slechtziende voetbalfans dat weten. In het stadion is voor hen een speciale tribune voorzien. Twee Vlamingen vliegen speciaal over voor het blindencommentaar - en zij vertellen álles wat er op en rond het veld gebeurt. "Als er een Mexican wave komt, zeggen wij: 'zet u maar recht'. Zo kunnen ze alles mee beleven."

© Benny Proot. Het is de allereerste keer dat er tijdens een UEFA Europa League-finale - vanavond in Stockholm, tussen het Nederlandse Ajax en het Britse Manchester United - een zogeheten blindentribune wordt ingericht. Mensen met een visuele handicap zullen de wedstrijd kunnen volgen in het Nederlands, Engels of Zweeds. Voor de Nederlandstalige commentaar tekenen twee Vlamingen, want Nederland heeft zelf nog geen ervaring met zo'n blindentribune. In ons land bestaat het al járen: Filip Ghys (53) doet de job als vrijwilliger bij Club Brugge, Gunther Hilkens (26) bij KRC Genk.



Lees ook Hoe ziet het succesrecept Macron eruit?

"We krijgen slachtoffers niet uit onze gedachten", zegt Mourinho daags voor EL-finale

36 uur voor finale Europa League in Stockholm: spelers Man United tonen na aanslag hun liefde voor de stad