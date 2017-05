Ajax reist zonder Sinkgraven naar Europa League-finale

Bewerkt door: PL

22/05/17 - 23u38 Bron: ANP

© getty.

Ajax reist dinsdag zonder Daley Sinkgraven af naar Stockholm, waar Manchester United woensdag de tegenstander is in de finale van de Europa League. De linksback liep zes weken geleden in de kwartfinale tegen Schalke 04 een knieblessure op en hervatte deze week de training. Trainer Peter Bosz heeft Sinkgraven niet opgenomen in de selectie, die twintig spelers telt. Op de wedstrijddag vallen er nog twee spelers af. Verdediger Nick Viergever ontbreekt wegens een schorsing.



De selectie: André Onana, Diederik Boer, Norbert Alblas, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sanchez, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.