Waarom dit filmpje van Zlatan sommige Ajax-fans toch wat angst zal inboezemen

21/05/17 - 07u59

video Zlatan Ibrahimovic heeft heel wat vraagtekens in de voetbalwereld opgeroepen. De Zweedse vedette van Manchester United plaatste op Instagram een filmpje van zichzelf, stappend door in zwembad, met de tekst: "Ready for the final".

Uiteraard doelt de Zweedse spits hiermee op de Europa League-finale van aanstaande woensdag tussen Ajax en Manchester United. Deze wedstrijd wordt gespeeld in 'zijn' Zweden. Solna om precies te zijn. Bovendien voetbalde 'Ibra' drie jaar in Amsterdam. Smeuïger dan deze finale zou een wedstrijd voor hem niet kunnen zijn.



Ibrahimovic liep vorige maand in de kwartfinale van de EL tegen Anderlecht een ernstige knieblessure op. Het gewricht van zijn knie klapte bij een landing lelijk door naar achteren. Iedereen was ervan overtuigd dat zijn seizoen voorbij was. Sommigen dachten zelfs dat de kwetsuur het einde van de loopbaan van de 35-jarige Zweed betekende. Zlatan liet zich in de Verenigde Staten opereren.



Of de opmerking van Zlatan serieus genomen moet worden, is natuurlijk zeer de vraag. Zeker bij een knotsgekke voetballer als Ibrahimovic. De kans dat hij er effectief zal bijzijn in Zweden, blijft onbestaande. Maar het is toch niet ondenkbaar dat hij enkele goedgelovige Ajax-fans toch wat angst zal inboezemen met zijn boodschap. Manchester United zelf hult zich voorlopig in stilzwijgen.