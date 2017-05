"Met een zak geld kan je niet scoren, zei Cruijff"

TL

Ajax-verdediger Matthijs de Ligt is niet bang voor Manchester United, volgende week de tegenstander van Ajax in de finale van de Europa League. Het verschil in financiële mogelijkheden zegt de 19-jarige Nederlander in ieder geval helemaal niets.

© afp. Als de schijnt niet bedriegt, dan verschijnt De Ligt volgende week woensdag als jongste Nederlander ooit aan de aftrap voor een Europese finale. "Statistieken zijn leuk, zeker achteraf'', blikt de verdediger vooruit op de clash in het Zweedse Solna. "Maar ik wil met de beker in mijn handen naar het Museumplein in Amsterdam."



Winst van de Europa League, daar moet nu alles voor wijken bij De Ligt en zijn ploeggenoten. "Misschien speel je zo'n finale maar één keer. Dus dan moet je ook winnen", weet De Ligt. Dat alleen Paul Pogba al vijf keer duurder is dan alle basisspelers van Ajax bij elkaar, zegt hem niet zo veel. "Met een zak met geld kan je niet scoren, heb ik Johan Cruijff wel eens horen zeggen. Als we met bluf en bravoure spelen, hebben we zeker een kans." Lees ook 10.000 Ajax-tickets voor finale Europa League in halfuur de deur uit

