10.000 Ajax-tickets voor finale Europa League in halfuur de deur uit

16/05/17 - 12u50 Bron: ANP

De 10.000 tickets die beschikbaar waren voor supporters van Ajax voor de finale van de Europa League, zijn allemaal verkocht. Abonnees konden zich vanochtend vanaf 10 uur een ticket aanschaffen. Binnen een half uur waren alle kaarten weg. Maandag kregen de uitkaarthouders van Ajax als eersten de gelegenheid een kaartje te kopen.



Een ticket voor de finale kost 77,50 euro. De finale van de Europa League tegen Manchester United vindt volgende week woensdag plaats om 20.45 uur. Het is voor het eerst sinds 1996 dat Ajax in de eindstrijd van een Europees toernooi staat.



Ajax-fans die geen kaartje hebben voor de finale, wordt afgeraden naar Stockholm af te reizen. "Het is volstrekt onverstandig om dat te doen", zegt Daniël Dekker, voorzitter van de supportersvereniging van de Amsterdamse club. "Het kost je hartstikke veel geld en je kunt niet met een kaartje van iemand anders het stadion in. Alle kaarten zijn persoonsgebonden. De kans dat je binnenkomt is nihil."



Volgens Dekker kunnen de supporters de wedstrijd beter volgen met een biertje op het Museumplein. "Met een drankje de straat op in Zweden is namelijk iets minder vanzelfsprekend. Alcohol is er duur en de regels voor het nuttigen van drank op straat zijn in Zweden erg streng", weet de voorzitter.