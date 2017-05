UEFA start disciplinair onderzoek tegen Olympique Lyon

Door: redactie

12/05/17 - 19u59

Alexandre Lacazette. © photo news.

De Europese Voetbalbond UEFA heeft een disciplinair onderzoek geopend tegen het Franse Olympique Lyon na de Europa League-wedstrijd tegen Ajax van gisteren, zo maakte de UEFA bekend. De Franse club kwam eerder al in opspraak na de gewelddadige incidenten bij de confrontatie tegen Besiktas in de kwartfinales van de Europese clubcompetitie.

Tijdens de terugwedstrijd tegen Ajax in de halve finales van de Europa League zou de UEFA het gebruik van vuurwerk, het werpen van objecten, het betreden van het veld en het blokkeren van de trappen vastgesteld hebben. De Disciplinaire Commissie van de UEFA komt op 20 juli samen om zich over het dossier te buigen. Ook aan de kant van Ajax zijn inbreuken en beschadigingen vastgesteld.



Sinds de chaotisch verlopen heenwedstrijd tegen Besiktas in de kwartfinales van de Europa League, hangt Lyon een uitsluiting voor de volgende Europese campagne (zowel voor Champions League als Europa League) boven het hoofd in het geval van nieuwe incidenten binnen een periode van twee jaar.



De wedstrijd tegen Besiktas in het Parc OL begon op 13 april met 45 minuten vertraging doordat tientallen Lyon-supporters het veld betraden om zich te beschermen tegen de projectielen en kleine bommetjes die geworpen werden vanuit de bovenste ring van de tribunes. Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse fans en de Franse ordediensten. Volgens de UEFA waren de supporters van zowel Lyon als Besiktas verantwoordelijk voor de incidenten.