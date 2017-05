Marouane Fellaini in Team van de Week Europa League

XC

12/05/17 - 12u30 Bron: Belga

© epa.

Rode Duivel Marouane Fellaini staat in het Elftal van de Week van de terugwedstrijden in de halve finales van de Europa League. Dat heeft de UEFA vandaag bevestigd.

'Big Fella' maakte gisteren in de terugmatch van Manchester United op Old Trafford tegen Celta de Vigo (1-1) een levensbelangrijk doelpunt en speelde daarnaast ook nog eens een sterke partij. Dankzij het gelijkspel (en de 0-1 zege uit de heenmatch) plaatsten de Red Devils zich voor de finale, waar ze op 24 mei in Stockholm Ajax in de ogen kijken. De Ajacieden hielden ondanks een 3-1 nederlaag bij Olympique Lyon nipt stand (heenmatch 4-1).



Team van de Week:



Doelman: Sergio Alvarez (Celta)



Verdedigers: Antonio Valencia (Manchester United), Davinson Sanchez (Ajax), Kenny Tete (Ajax)



Middenvelders: Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Marouane Fellaini (Manchester United), Nabil Fekir (Lyon), Maxime Gonalons (Lyon), Pione Sisto (Celta)



Aanvallers: Kasper Dolberg (Ajax), Alexandre Lacazette (Lyon)