Rush op 10.000 tickets voor finale té groot: website Ajax gaat plat

Bewerkt door: PL

12/05/17 - 07u09 Bron: ANP

© Screenshot.

Ajax mag 10.000 tickets onder de eigen aanhang verdelen voor de finale van de Europa League, op 24 mei tegen Manchester United. Dat heeft de Amsterdamse club laten weten na de kwalificatie tegen Olympique Lyon in de halve finale.



Ajax begint op maandag 15 mei met de voorverkoop. Trouwe supporters met een zogenaamde 'uitkaart' krijgen voorrang. De belangstelling voor informatie voor tickets voor de finale was gisteravond al zo groot dat de website van Ajax enkele keren plat lag.



Manchester United krijgt eveneens 10.000 tickets voor de finale. De overige kaarten voor de finale in de Friends Arena in de Zweedse hoofdstad Stockholm, met een capaciteit van 54.000 toeschouwers, gaan naar sponsors en neutrale toeschouwers.