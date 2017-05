Aanvoerder Klaassen uitzinnig: "Gewoon een finale met Ajax!"

SW

11/05/17 - 23u47 Bron: AD

© epa.

Davy Klaassen kon het na afloop maar moeilijk vatten. Ajax hield na een zenuwslopend duel in Lyon stand, en mag zich over twee weken melden voor de Europa League-finale in Stockholm."Gewoon een finale met Ajax", glunderde de Ajax-aanvoerder.

"We maakten het ons ongelooflijk moeilijk", aldus Klaassen. "De eerste veertig minuten hadden we alles onder controle. En dan kregen we twee van die klotegoals tegen vlak voor rust. De tweede helft was het overleven.



"Zij gingen alles of niets spelen. Er waren nog een paar hachelijke momenten, maar we hebben standgehouden. Daar ben ik ongelooflijk trots op. We zijn een soort vechtmachine geworden. We hebben het er gewoon uitgesleept met dit 'onervaren team'." Lees ook Ajax bibbert richting finale Europa League na thriller

Herbeleef hoe Ajax na 3-1 verlies bibberend finale van Europa League bereikte