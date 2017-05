Ajax bibbert richting finale Europa League na thriller

SW

Pompen maar net niet verzuipen, Ajax verloor in Lyon met 3-1 na een razend spannende wedstrijd, maar dankzij de 4-1 thuiszege mogen de Ajax-jonkies van Peter Bosz op 24 mei afreizen naar Stockholm. Daar spelen ze de finale tegen Manchester United.

Kon Lyon het nog spannend maken? Dat was de vraag die in een uitverkocht Parc OL gesteld werd. Ja dus. Van in de beginfase drukte een enthousiast Lyon op het gaspedaal, maar Ajax bleef rustig onder de druk en creëerde de meeste kansen. Dat resulteerde in minuut 27 tot de 0-1. Goudklompje Dolberg deed het met een heerlijke lob over Lopes. Het broodje leek gebakken voor de Nederlanders maar een denderende slotfase in de eerste helft zorgde voor de ommekeer. Lacazette bracht Lyon op minuut 45 op gelijke hoogte via een strafschop en tikte twee minuten later de 2-1 voorbij Onana via een voorzet van Fekir. Een stomverbaasd Ajax ging met deze stand de kleedkamer in. Lyon geloofde opeens terug in een stunt.



De tweede helft werd vooral gekenmerkt door veel fouten en gespannen voetbal, waarbij vooral Ajax op de counter naliet Lyon af te maken. Tot minuut 81 en Ghezzal die het leer voorbij Onana binnenwerkte. Zo werd het nog een razend spannede slotfase zeker toen nog geen twee minuten later Ajax-verdediger Viergever zijn tweede geel kreeg. Lyon bleef aanvallen en bleef kansen creëren maar kwam niet meer tot scoren. Vooral Cornet en Lacazette waren er dicht bij. Ajax bibberde en beefde om uiteinidelijk toch te kunnen lachen. In Amsterdam maken ze zich ongetwijfeld nu al op voor de finale.