Man United en Ajax: een rijke geschiedenis aan Europese finales

Door: Eline Van der Meulen

12/05/17 - 11u50

Vijftig jaar na de fatale vliegtuigramp waarin 8 spelers van Manchester United omkwamen, wint de club in 2008 de Champions League voor de derde keer © Getty Images.

Manchester United won nog nooit de Europa League, de voormalige UEFA Cup. Het zou dus de eerste keer in zijn geschiedenis zijn dat de Engelse topclub de oppergaai pakt in de tweede Europese bekercompetitie. Ajax, de andere finalist in de Europa League, pakte al één keer de trofee. Maar hoe deden beide ploegen het in andere Europese finales? Een overzicht.

Manchester United al drie keer winnaar van Champions League Manchester United won in 1968 voor de eerste keer de Champions League © Getty Images. 1968

Manchester United won op 29 mei '68 voor de eerste keer in haar geschiedenis de Europacup I, de voorloper van de Champions League. Het was tevens de allereerste keer dat de beker naar een Engelse club ging. United won van Benfica na verlengingen met 4-1. Voor United had de gewonnen wedstrijd een symbolische waarde. Exact tien jaar na de dodelijke vliegtuigramp van München '58, waarin de ploeg acht spelers verloor, kon de Engelse club de trofee de lucht insteken.



1999

Op 26 mei '99 won United van Bayern München met 2-1. De Engelse club kwam aanvankelijk nog op achterstand, maar zette de scheve situatie in een waanzinnig wedstrijdslot recht.



2008

In 2008 werd de finale van de Champions League een Engels onderonsje. United nam het op 21 mei op tegen Chelsea. Het werd 1-1, met onder meer een doelpunt van Cristiano Ronaldo. Na de spannende verlengingen en een gemiste penalty van Ronaldo was het toch United dat het met 6-5 haalde in de strafschoppenreeks. Het mocht voor de derde keer huiswaarts keren met de beroemde beker. Lees ook Fellaini gidst Man United met levensbelangrijke kopbalgoal naar finale Europa League

Ajax bibbert richting finale Europa League na thriller Manchester United kon in '99 in de slotminuten nog tweemaal scoren en won voor de tweede maal de Champions League. Hier een juichende Teddy Sheringham. © Getty Images.

Maar ook twee keer net niet 2009

Op 27 mei nam Manchester het op tegen Barcelona. Al na tien minuten stond United 1-0 achter. Als Messi na 70 minuten de 2-0 binnenknalt, is de Champions League-finale beslist.



2011

In 2011 herhaalt het scenario van 2009 zich. United moet opnieuw uitkomen tegen Barça en moet ook deze keer zijn meerdere erkennen in de Spaanse club. Na goals van Pedro, Messi en Villa is United kansloos. Rooney zorgt voor de eerredder voor United, dat verliest met 3-1.

Ajax wint in '71 voor de eerste keer Europacup I. © Getty Images.

Ajax won drie keer de Champions League 1971

Op 2 juni '71 kon Ajax voor de eerste maal de toenmalige Europacup I op zijn naam schrijven. Ajax haalde het van het Griekse Panathinaikos met 2-0. Leuk om te weten is dat er sindsdien nooit meer een Griekse ploeg de finale haalde van de Europacup I/Champions League.



1972

Voor het tweede jaar op rij was Ajax de beste. Deze keer was het een maatje te sterk voor Inter Milaan: 2-0. Vooral de fenomenale prestatie van Johan Cruijff viel op, de Nederlanders kregen veel lof voor hun manier van spelen.



1973

Op 30 mei '73 versloeg Ajax het Italiaanse Juventus dankzij een vroege goal. De derde Europacup I op rij voor de Amsterdammers.

In '72 kon de Nederlandse ploeg Ajax opnieuw de beker in de lucht steken na een knalprestatie van Johan Cruijff © afp.

Ook twee verloren finales voor Ajax 1969

Op 28 mei '69 nam Ajax het op tegen AC Milan in de finale van Europacup I. Dit keer waren de Italianen te sterk voor de Nederlanders, AC Milan haalde het met 4-1. Prati scoorde een hattrick voor Milan.



1996

In '96 stond Ajax opnieuw tegenover Juventus zoals in '73, maar dit keer konden de Amsterdammers niet stunten. Het werd 1-1 na verlengingen. Strafschoppen moesten uitmaken wie de beker mee naar huis kreeg. Daarbij trokken de Italianen aan het langste eind (4-2). Ajax wint in '92 voor de eerste keer de Europa League © Getty Images.