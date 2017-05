Man United neemt optie op finale dankzij heerlijke vrije trap Rashford

© photo news.

Europa League De nul houden en zelf scoren op verplaatsing. Dan kun je niet anders dan tevreden zijn. Met een fantastische vrije trap van Marcus Rashford in Vigo neemt Manchester United een optie op de finale (0-1).

In Europa heb je krijgers nodig en dus mocht Marouane Fellaini van José Mourinho opdraven in Vigo. Samen met recordtransfer Paul Pogba, net terug uit blessure. Voorin moest de jonge Rashford de zware erfenis van Ibrahimovic dragen. Na een slordig begin kwam Manchester United gaandeweg steeds beter in de wedstrijd, met ook de nodige kansen. Lingard, Mkhitaryan en Rashford vonden allemaal één man op hun weg: Sergio Alvarez. De doelman van Celta de Vigo keepte een uitstekende eerste helft en was de enige reden dat het bij de rust nog steeds 0-0 stond.



De troepen van Mourinho lieten het niet aan hun hart komen en gingen in de tweede helft gewoon verder op hun elan. Mét succes. Rashford borstelde een vrije trap héérlijk tegen de touwen. Alvarez dan toch geklopt. De bezoekers haalden de voet van het gaspedaal en focusten op de defensieve organisatie. En met succes. Dat mag volgende week geen probleem zijn op Old Trafford.