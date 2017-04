Triest afscheid voor Zlatan?

Kristof Terreur

21/04/17 - 06u41

Jose Mourinho vreest dat het seizoen van Zlatan Ibrahimovic (35) eropzit. De Zweed, die een zwakke match speelde, kwam in het slot slecht terecht en overstrekte de knie. Zlatan keek uit naar de finale in Stockholm, maar moet die wellicht missen. "Ik zou optimistisch willen zijn, maar dat ben ik niet", zei Mourinho. Zlatan is einde contract. Mogelijk was dit ook zijn laatste match voor United. LA Galaxy dringt aan.