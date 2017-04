Tienkoppig Ajax na verlengingen voorbij Schalke, Lyon door na strafschoppen

Younes en Klaassen vieren de beslissende 3-1 van Viergever. © photo news.

Ajax heeft in de kwartfinales van de Europa League ei zo na een 2-0 voorsprong uit de heenmatch te grabbel gegooid tegen Schalke 04. De Duitsers scoorden vroeg in de tweede helft twee goals waardoor verlengingen onvermijdelijk waren. Op het einde van de eerste verlenging leek Ajax eraan voor de moeite na de 3-0 van Caligiuri, maar Viergever en Younes trapten de EL-droom van Schalke alsnog aan diggelen. In de andere kwartfinale schakelde Lyon Besiktas uit. De Fransen hadden strafschoppen nodig om de Turken uit te schakelen.

Ajax had in de heenmatch een knappe 2-0 voorsprong verworven, maar het zou zich de vele missers nog beklagen. Schalke 04 begon snedig en drukte de Nederlanders meteen achteruit. Ajax ontsnapte toen Meyer de paal trof. De bezoekers overleefden het eerste kwartier en mochten blij zijn dat het halfweg 0-0 stond. Na de pauze schakelde Schalke 04 een versnelling hoger en dat resulteerde in doelpunten van Goretzka en Burgstaller. In de slotfase schoot Ajax zichzelf in de voet. Veltman incasseerde een tweede gele kaart en liet zo zijn ploeg in de steek. Met een mannetje meer ging de thuisploeg in de verlengingen op zoek naar de bevrijdende 3-0 en die kwam er via Caligiuri. De EL-droom van Ajax leek voorbij, maar dat was zonder Viergever gerekend. De centrale verdediger trapte Ajax richting halve finale. In de allerlaatste minuut prikte Younes er zelfs nog eentje bij: 3-2. Voor de Amsterdammers is het de eerste Europese halve finale in twintig jaar tijd.



Thriller

Ook Besiktas en Lyon moesten verlengingen spelen om uit te maken wie doorstootte naar de halve finales. De Turken kwamen in Istanboel op voorsprong via Talisca, maar Lacazette hing met een subtiele lob de bordjes opnieuw in evenwicht. In de tweede helft kwam Besiktas echter opnieuw op voorsprong. Talisca kopte vlak voor het uur de 2-1 tegen de touwen. In de verlengingen werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen soelaas moesten brengen. Daarin toonde Lyon zich de betere. Dankzij twee cruciale reddingen van doelman Anthony Lopes won OL de penaltyreeks met 6-7.