Moedig KRC Genk gaat strijdend ten onder tegen Celta de Vigo (1-1)

Thomas Lissens

20/04/17 - 22u58

Het Europa League-avontuur van Racing Genk zit erop. De Limburgers speelden vanavond op eigen veld 1-1 gelijk tegen het Spaanse Celta de Vigo in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League en dat volstond niet na de 3-2 uit de heenmatch. Genk speelde een prima partij en mag Europa trots en met opgeheven hoofd verlaten.

Celta won zijn vorige drie Europese uitduels telkens met 0-2, maar Genk leek alvast niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De Limburgers konden via Samatta voor de eerste dreiging zorgen en ook daarna kregen de Limburgers nog enkele (halve) kansen. Scoren lukte echter niet. Ook de bezoekers lieten zich niet onbetuigd. Het vizier van Sisto stond echter niet goed afgericht en Ryan hield de ingevallen Beauvue met een prima parade van de 0-1. Daardoor stond bij rust de beginscore nog op het bord.



Na de pauze lag het tempo meteen een pak hoger. Genk koos steeds meer voor de aanval en Trossard maakte Mallo hoorndol met zijn dribbels. De winger kon ook dreigen, maar zijn plaatsbal ging net naast. Celta speelde een mindere tweede helft, maar plots stond het wel 0-1. Buffel kreeg eerst geen penalty en enkele minuten later lag de bal aan de overzijde in het net. Sisto dompelde de KRC Genk Arena in rouw, maar vier minuten later bracht Trossard -de beste man op het veld- de spanning weer terug: 1-1. Die hoop bleek echter tevergeefs, want Genk scoorde niet meer.