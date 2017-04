UEFA start disciplinair onderzoek tegen Lyon en Besiktas na hallucinante taferelen van gisteravond

Door: redactie

De Disciplinaire Commissie van de Europese Voetbalbond start naar aanleiding van de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tussen Lyon en Besiktas een onderzoek. Dat heeft de UEFA vandaag bevestigd.

Voorafgaand aan de wedstrijd in het Parc Olympique Lyonnais waren tientallen fans op het veld gevlucht, nadat er projectielen en vuurwerk in hun tribunevak werden geworpen. Supporters van beide clubs raakten op de tribunes ook slaags met elkaar. Door de incidenten werd de aftrap van de wedstrijd met drie kwartier uitgesteld. Tijdens de wedstrijd bleef de sfeer gespannen. Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse voetbalfans en de Franse ordediensten.



Vuurwerk en veld betreden

De UEFA beschuldigt Lyon ervan onvoldoende maatregelen genomen te hebben om beide supportersclans uit elkaar te houden. Ook zouden de stadiontrappen in het Parc Olympique Lyon geblokkeerd zijn geweest. Daarnaast kan de Franse club een sanctie verwachten omdat zijn supporters vuurwerk hebben afgestoken en het speelveld hebben betreden na de 2-1. Besiktas wordt aangeklaagd, omdat zijn fans "vuurwerk hebben afgestoken, met objecten hebben gegooid en voor oproer in de tribunes hebben gezorgd". De disciplinaire commissie van de UEFA moet nog een datum vastleggen waarop beide clubs gehoord worden.



Besiktas en Lyon geven elkaar volgende week donderdag in Istanboel opnieuw partij. De Turken moeten in de eigen Vodafone Arena een 2-1 nederlaag ophalen. Lyon spoorde de UEFA al aan extra veiligheidsmaatregelen te treffen.