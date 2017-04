Dendoncker en Kara opgenomen in EL-Team van de Week

SW

Anderlecht-verdediger Kara Mbodji en -middenvelder Leander Dendoncker zijn vandaag door de Europese Voetbalbond UEFA opgenomen in het Team van de Week in de Europa League.

Leander Dendoncker en Kara Mbodji zijn opgenomen in het Europa League-Team van de Week. Na een schitterende 1-1 prestatie van Anderlecht tegen 'The Mancunians' hebben zowel Dendoncker als Mbodji een plaatsje veroverd in het Team van de Week. De 21-jarige Dendoncker scoorde zijn eerste goal ooit in de Europa League. Zo staan de twee Anderlecht spelers tussen subtoppers van Ajax en Celta de Vigo. Opvallend: geen enkel speler van Manchester United staat in het team. Zlatan en co hebben in het Astridpark alvast hun stempel niet kunnen drukken tegen een goed georganiseerd Anderlecht. De terugwedstrijd wordt komende week donderdag op Old Trafford gespeeld.



Racing Genk ging donderdag met 3-2 onderuit bij Celta en leverde deze keer geen enkele speler af voor het Elftal van de Week, waarin er wel plaats is voor de Celta-doelpuntenmakers John Guidetti en Iago Aspas. Ondanks de nipte nederlaag in Noord-Spanje houden de Limburgers hun kwalificatiekansen voor de halve finales gaaf. Komende week hebben ze in de eigen Luminus Arena voldoende aan een 1-0 thuiszege om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis bij de laatste vier van een Europese bekercompetitie te zitten.