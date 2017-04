Donderwolk Mourinho wil niet over Tielemans praten met onze videoman

Door: Mathieu Goedefroy, Glenn Bogaert

13/04/17 - 23u40

video De attitude van José Mourinho na het gelijkspel op Anderlecht liet niets aan interpretatie over: duidelijk geërgerd door het resultaat stond de Portugees de pers te woord. Op de meeste vragen gaf de Man Utd-coach bitsige of korte antwoorden, zo ook toen onze videoman wilde weten wat Mourinho van de prestatie van Youri Tielemans had gevonden. "Daar antwoord ik niet op", klonk het onomwonden. Zijn analyse over de match zelf dan? Die leest u hieronder.

© belga.

"Ik ben niet tevreden. We hadden in de tweede helft zoveel ruimte om de match in een beslissende plooi te leggen, om de boel dood te maken. We hebben echter niet gespeeld met het instinct om het af te maken. Dit is natuurlijk geen slecht resultaat, het is zelfs een positieve uitslag. We verlaten Brussel met een voordeel, maar hadden simpelweg beter moeten doen. Of ik het zo verwacht had? Dat is moeilijk te zeggen, we hadden in ieder geval 90 minuten controle over de match. We haddend de bal én de kansen, maar je moet goals maken en matchen afmaken, iets wat wij totaal niet doen. We verliezen ook in de Premier League veel punten omdat we het niet afmaken. Maar goed, 1-1 is een prima uitgangspositie. We zitten in een goeie met het oog op de terugmatch, maar het kan gewoon niet dat we zoveel kansen missen."