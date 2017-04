Stuivenberg: "Dit soort wedstrijden spelen we niet in play-off 2"

TL

De keuzes van Genk-trainer Albert Stuivenberg pakten goed uit in Vigo. Hij liet Trossard, die sterk speelde en twee assists gaf, aan de partij starten én gunde Thomas Buffel ook een invalbeurt. De flankaanvaller bedankte met de 3-2, een uitslag die perspectieven biedt voor de Limburgers. Dat besefte Stuivenberg ook.

"Het blijft een nederlaag, maar toch ben ik niet helemaal ontevreden", aldus Stuivenberg bij Sporza. "Als je met 3-1 in het krijt staat bij rust, dan mag je gewoon tevreden zijn dat je er nog 3-2 van kan maken. We hebben heel veel kansen en mooie doelpunten gezien, dus ik denk wel dat de mensen hebben kunnen genieten van deze match."



"We begonnen heel goed aan de wedstrijd en klommen ook verdiend op 0-1, maar vervolgens gaven we ook veel te makkelijk twee doelpunten weg. Dan wordt het ook nog 3-1 en dus moesten we de plannen toch omgooien in de tweede helft. We hebben na de pauze misschien minder kansen gecreëerd en Celta heeft er wel enkele gehad. Maar wij hebben kunnen scoren en dat kan erg belangrijk worden."



"Dit soort wedstrijden spelen we niet in play-off 2. We worden hier op alle mogelijke manieren op de proef gesteld en ik denk dat we het niet onaardig hebben gedaan. Verschillende jongens hebben het uitstekend gedaan, maar als je je man uit het oog verliest, kan de bal ook snel in je eigen doel liggen. Ook dat hebben we vandaag gemerkt."