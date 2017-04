Schaamteloos: Lyon-fan valt kind aan met kruk (maar Fransen moeten zelf ook vluchten voor projectielen)

Door: redactie

Een kwartier voor de aftrap van de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tussen het Franse Olympique Lyon en het Turkse Besiktas zijn tientallen fans het veld opgevlucht, zo maakte Olympique Lyon bekend. op Twitter. De fans gingen op de vlucht nadat er projectielen uit de tribunes boven hen in hun vak werden geworpen. Ook in de tribunes kwam het tot schermutselingen met een hemeltergende foto waarbij een Lyon-supporter zelfs een kind probeerde aan te vallen. De Europese Voetbalbond UEFA besliste daarop de aftrap van de wedstrijd uit te stellen. Intussen is de rust weer teruggekeerd in het 'Parc Olympique Lyonnais' en werd er om 21u50 afgetrapt.



Ook buiten het stadion vonden er voor de aftrap al ongeregeldheden plaats tussen Turkse voetbalfans en de Franse ordediensten, zo stelde een fotograaf van het Franse nieuwsagentschap AFP ter plaatse vast. Ook tussen Turkse en Franse aanhangers zouden er opstootjes geweest zijn.