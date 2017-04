Hete ontvangst voor Genk: warmbloedige fans van Celta de Vigo al in vuur en vlam bij aankomst van spelersbussen

Stijn Joris

13/04/17 - 21u15

video

Racing Genk mag zich vanavond aan een kolkend Estadio Balaidos verwachten in Vigo. Als de taferelen twee uur voor de wedstrijd slechts een voorsmaakje waren, dan zal het er tijdens tijdens de wedstrijd zeker broeierig aan toegaan. Al omstreeks 19u troepten de eerste fans samen voor de hoofdingang van het stadion.



De politie had op dat moment al een zone afgebakend. Met bengaals vuur en supportersliederen begonnen de Galiciërs er toen al met een paar duizend aan. Anderhalf uur voor de wedstrijd werd het helemaal druk voor de hoofdtribune. De spelersbussen zaten eraan te komen. Die van Genk eerst. De Limburgers kregen een striemend fluitconcert dat minutenlang aanhield.



Enkele minuten later volgden de tegenstanders. De spelersbus van Celta de Vigo werd op gejuich onthaald. Wapperende vlaggen, Bengaals vuur en nog luidere supportersliederen. De spelers namen even de tijd om de fans te groeten en trokken daarna richting kleedkamer. Het belooft alvast een warm avondje te worden in Vigo.