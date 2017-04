Dendoncker bezorgt met rake buffelstoot in slot Anderlecht knappe 1-1 tegen Man United

© photo news.

Feest in het Astridpark, na de gelijkmaker van Dendoncker in de slotminuten. Anderlecht hield Manchester United op 1-1 en is niet geheel kansloos, volgende week in het Theatre of Dreams.

Mocht het Astridpark vandaag, bijna 17 jaar na de historische 2-1 zege, zich opmaken voor een nieuwe stunt tegen Manchester United? De helden van toen geloofden er alvast in. "Paars-wit maakt 50% kans", lieten Radzinksi, De Boeck en Antheunis weten. Anderlecht moest het wel stellen zonder Teodorczyk - nog niet volledig fit. Ook Hanni begon op de bank. 'Mister Europe' Acheampong mocht nog eens opdraven op links. Bij Manchester United was er geen plek voor Fellaini. Van kapitein naar de bank in één week tijd.



Anderlecht begon veelbelovend, al kwam het nauwelijks aan kansen. Manchester United nam na een slordige eerste tien minuten de partij in handen en deelde met Ibrahimovic en Lingard twee waarschuwingsschoten in één fase af. Rubén en de paal voorkwamen de 0-1. Tien minuutjes voor rust versnelden de bezoekers nog eens en dat leverde meteen de voorsprong op. Rubén had in eerste instantie nog een prima parade in huis op de knal van Rashford, maar moest zich in de rebound gewonnen geven op de intikker van Mkhitaryan.



De rust bracht soelaas en Anderlecht kwam met een pak meer vuur uit de kleedkamer. Acheampong zorgde voor wat meer dreiging, jammer genoeg zonder succes. Het tempo ging al snel uit de match door de vele fouten en wissels. Weiler gooide met Chipciu, Hanni en uiteindelijk ook Teodorczyk zijn drie troeven op tafel. Stanciu werd na een dik uur uit zijn lijden verlost. Ook Fellaini viel in, onder luid gejoel weliswaar. Anderlecht leek op weg naar een kleine nederlaag, tot Dendoncker met een rake buffelstoot zijn sterke wedstrijd in het slot beloonde met de gelijkmaker. Wie weet wat dat volgende week op Old Trafford geeft.



