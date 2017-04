Slecht nieuws voor Man. United in aanloop naar Anderlecht? "De Gea ligt overhoop met Mourinho"

Door: redactie

12/04/17 - 17u59

© photo news.

De voorbereiding van Manchester United op de wedstrijd van morgenavond tegen Anderlecht lijkt niet helemaal vlekkeloos te verlopen. Doelman David de Gea zou immers overhoop liggen met manager José Mourinho. Daarom zou de Spanjaard afgelopen zondag buiten de selectie zijn gelaten voor het competitieduel tegen Sunderland.

United vertelde zondag nog dat De Gea geblesseerd was, maar volgens verschillende Engelse media mankeert de keeper niets. Hij zou een woordenwisseling met Mourinho hebben gehad. De Gea baalde dat zijn trainer in de media kritiek had geleverd op hem en enkele van zijn ploegmaats.



De Gea volgde Edwin van der Sar zes jaar geleden op bij United. De Spanjaard stond de afgelopen jaren veelvuldig in de belangstelling van Real Madrid maar bleef United uiteindelijk trouw.