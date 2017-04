Celta de Vigo-coach Eduardo Berizzo: "Wij zijn geen favoriet tegen Genk"

Stijn Joris en Kjell Doms

12/04/17 - 17u49

Racing Genk streek gisteren in Vigo neer. Op één dag van de heenmatch van de kwartfinale van de Europa League gingen de gebruikelijke persconferenties door. Racing Genk kan geschiedenis schrijven, maar dat geldt evenzeer voor Celta de Vigo. De Galiciërs kunnen voor het eerst in hun bestaan doorstoten tot de halve finale van een Europees toernooi.

"We beseffen dat dit een geweldige kans is voor ons", zei coach Eduardo Berizzo zopas op de persconferentie. "Er heerst een gezonde nervositeit in het team, maar we hebben veel vertrouwen. Ik verwacht dat de fans ons morgen heel veel energie zullen geven." Theo Bongonda vertelde dat ze in Vigo tevreden waren met Genk als tegenstander in deze kwartfinale. Berizzo nuanceert de woorden van zijn aanvaller. "Wij zien onszelf niet als de uitgesproken favoriet", zegt de Argentijn. "Om Racing Genk te kloppen zullen we ons beste niveau moeten halen. In alle wedstrijden die ik van hen gezien heb brengen ze verzorgd voetbal. Ze hebben veel technisch sterke spelers, die levensgevaarlijk zijn om de omschakeling. Ik verwacht twee heel spannende duels."

Guidetti: "Boëtius mag niet scoren"

Bij de Spanjaarden hopen ze John Guidetti (24) te recuperen. De Zweedse spits miste de voorbije vier duels met een knieblessure, maar wordt donderdagavond opnieuw aan de aftrap verwacht. "Ik weet niet of ik al klaar ben om 90 minuten te spelen. Dat laat ik aan de trainer over. Ik voel me goed en heb de voorbije dagen voluit kunnen trainen."



Guidetti kent Genk een beetje en vooral Jean-Paul Boëtius. Met de Nederlander speelde hij nog samen bij Feyenoord. "Genk heeft een heel goede ploeg, anders zouden ze niet in de kwartfinale van de Europa League beland zijn. Ik ken Uronen van bij Helsingborg. Colley heeft bij Djugardens gespeeld en met Boëtius deelde ik de kleedkamer bij Feyenoord. Een heel goede speler. We stonden nooit samen op het veld, maar ik zag hem scoren bij zijn debuut tegen Ajax. Morgen moeten we ervoor zorgen dat hij niet tot scoren komt."



Wat Guidetti betreft, wordt het een open strijd tussen Celta en Genk. "In de Europa League is het zaak om thuis geen tegendoelpunten te slikken. Dat kan belangrijk zijn. Aan de andere kant hebben we een team met veel karakter. We hebben fantastische spelers met veel karakter. Tegen Shakhtar verloren we thuis ook met 0-1 en toch zetten we dat nog recht tegen een van de sterkste ploegen van Europa. Wat er morgen ook gebeurt, 0-3 of 3-0. Het zal sowieso nog niet afgelopen zijn. De terugmatch zal er nog toe doen."