"Neen, we zijn niet bang van Zlatan", zegt Weiler tegen onze videoman

Mathieu Goedefroy

12/04/17 - 14u21

video

Royal Sporting Club Anderlecht is niét bang van Zlatan Ibrahimovic. Tenminste, als we RSCA-coach René Weiler mogen geloven. Die antwoordde vandaag op de vraag van onze videoman dat hij de lange spits van Manchester United niet vreest. "Maar we gaan wel een topprestatie van de hele ploeg nodig hebben, en iederéén zal op hem moeten verdedigen indien nodig", aldus Weiler.