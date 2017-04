Tickets voor Anderlecht-Man. United met woekerwinst doorverkopen op zwarte markt? Zonder risico is dat niet

TL

Anderlecht ontvangt morgen Manchester United in de kwartfinales van de Europa League. Een absolute droomaffiche voor de fans van paars-wit en daar proberen enkele snodaards munt uit de slaan. Op de zwarte markt worden tickets voor het treffen in het Constant Vanden Stockstadion met woekerwinsten -tot €300 voor een kaartje- verkocht, maar dat mag niet volgens de voetbalwet.

Heel wat Anderlecht-fans willen vanaf de eerste rij Zlatan Ibrahimovic, Marouane Fellaini en de andere spelers van Manchester United verwelkomen in het Astridpark. De supporters moeten daar wat voor overhebben, want de goedkoopste tickets kosten €40. Maar dat hield hen allerminst tegen. De kaartjes gingen vlot de deur uit en daar proberen enkelingen van te profiteren.



Op verkoopwebsites worden tickets immers doorverkocht, terwijl dat eigenlijk niet legaal is. Sinds 1998 is het volgens de voetbalwet verboden om kaartjes voor voetbalwedstrijden door te verkopen. Mensen die dat toch doen, riskeren om vervolgd te worden én ook een stadionverbod te krijgen. De FOD Binnenlandse Zaken is bevoegd om controles uit te voeren.



"Schandalig"

In de Franstalige krant 'La Capitale' reageert Anderlecht-woordvoerder David Steegen scherp. "De vraag om tickets voor de wedstrijd is enorm. De supporters zijn al niet tevreden over de relatief hoge prijzen en dan gaan enkelingen ze op de zwarte markt nog eens stevig opdrijven. Dat is schandalig. We moeten zeker acties ondernemen tegen de verkopers, want ze profiteren gewoon van de mensen die geen ticket hebben kunnen bemachtigen."