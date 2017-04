Genk en Anderlecht gaan op zoek naar goede uitgangspositie in kwartfinales

SG

Racing Genk en Anderlecht maken zich op voor hun heenwedstrijd van morgenavond (21u05) in de kwartfinales van de Europa League. De Limburgers worden ontvangen door Celta de Vigo. Paars-wit krijgt in het Constant Vanden Stock-stadion een droomaffiche tegen Manchester United.

Tussen de wedstrijden in Play-off IIb door mag Genk zich opnieuw tonen op het Europese toneel. Het team van Albert Stuivenberg, zaterdag met 0-1 te sterk voor Roeselare, schakelde in een Belgisch duel AA Gent uit in de achtste finales en neemt het bij de laatste acht op tegen het nummer tien uit de Primera Division. In de EL-groepsfase toonden de Limburgers eerder dit seizoen dat ze opgewassen zijn tegen een Spaanse subtopper. Thuis trokken Thomas Buffel en co. met 2-0 aan het langste eind tegen Athletic Bilbao. In het Baskenland ging Genk met 5-3 strijdend ten onder. Het Celta de Vigo van Theo Bongonda, dat dit seizoen in de EL-poulefase tweemaal 1-1 gelijkspeelde tegen Standard, kan tegen Genk niet rekenen op Giuseppe Rossi. De voormalige Italiaanse international viel afgelopen weekend uit met een kruisbandletsel en staat minstens zes maanden aan de kant.

Anderlecht, dat in de vorige EL-ronde APOEL Nicosia uitschakelde, krijgt met Manchester United in een vol huis een klepper van formaat tegenover zich. Anderlecht-AA Gent eindigde zondag op een slappe 0-0. Om een goed resultaat te boeken tegen de manschappen van José Mourinho zal de leider in Play-off I uit een ander vaatje moeten tappen, want het speelde tegen de Buffalo's amper kansen bij elkaar. René Weiler kon maandag alvast opgelucht ademhalen. Topschutter Lukasz Teodorczyk liep tegen AA Gent een lichte schouderblessure op, maar de Pool zou speelklaar moeten raken voor donderdag. In het laatste duel met ManU, tijdens de succesvolle Champions League-campagne van paars-wit in het seizoen 2000-01, trok Anderlecht met 2-1 aan het langste eind dankzij twee doelpunten van Tomasz Radzinski.



De Red Devils zijn niet meer in de running voor de titel in de Premier League, waarin ze op de vijfde plaats terug te vinden zijn. Marouane Fellaini en ploegmaats kennen een teleurstellend seizoen. United zal tegen de Belgische vicekampioen dan ook alles op alles zetten, in de zoektocht naar het met EL-eindwinst verbonden ticket voor de Champions League. De Anderlecht-verdedigers moeten vooral op hun hoede zijn voor sterspeler Zlatan Ibrahimovic. Bij zijn vorige bezoek (met PSG) in 2013 aan het Astridpark trof de Zweed vier keer raak (0-5).



Het is al een eeuwigheid geleden dat België vertegenwoordigd werd door twee teams in de kwartfinales van een Europese Beker. In het seizoen 1992-1993 zat Club Brugge bij de laatste acht in de eerste editie van de Champions League, terwijl Antwerp op weg was naar de finale in de Europabeker voor Bekerwinnaars.



De terugwedstrijden staan volgende week donderdag op het programma.