Gouden spitsenduo blikt terug op 2-1 zege tegen Man United: "Naar Premier League dankzij die goals"

Didier Dheedene, Bart Goor en Aimé Anthuenis ten spijt: bij de vorige confrontatie met Manchester United - 2-1-winst in 2000, weet u nog? - waren het toch vooral de spitsen die de show stalen. Jan Koller scoorde op Old Trafford en gaf thuis een assist voor Tomasz Radzinski, die twee goals maakte. Het legendarische spitsenduo blikt terug.

Tomasz Radzinski (43) begint aan een nieuw leven als 'Football Advisor' bij Atticus Sports Management, maar 17 jaar geleden maakte de Canadees furore met 2 goals waarmee hij Manchester United in het Astridpark uittelde. Het Champions Leagueverhaal van Anderlecht begon toen nochtans in mineur op Old Trafford. Anderlecht finishte in 2000 als winnaar in een Champions Leaguegroep met Manchester United, Dynamo Kiev en PSV, maar de campagne begon met een optater van jewelste.



"Het was meteen 'welcome to the Champions League', want we verloren met 5-1 op Old Trafford", herinnert Tomasz Radzinski zich. "Ik dacht 'horen wij hier wel thuis?'. Maar tegelijk was het een wake-up call: 'Als we hier geen tand of twee gaan bijsteken, worden we iedere keer van het veld gespeeld'. Uiteindelijk was het goed dat we onze eerste match speelden tegen een geweldige ploeg, in een fantastisch stadion. Zo wisten we waar we stonden."



"En we hébben een tandje bijgestoken, met die fameuze thuismatch tegen Manchester United als hoogtepunt. Eigenlijk had het 2-0 moeten zijn in plaats van 2-1, want Irwin trapte bij zijn penalty met zijn rechter tegen zijn linker. Die goal had nooit mogen tellen. En het had méér kunnen zijn, want Barthez had nog zeker drie topsaves in huis op pogingen van mij. Het rare is dat mensen me nog altijd meer aanspreken op mijn goal tegen Lazio, dat we in de tweede ronde versloegen met 1-0. Maar die match tegen Manchester United behoort tot mijn beste herinneringen."

"Ik zeg altijd: 'Die avond tegen Manchester United heeft mijn Engelse carrière gelanceerd'. Walter Smith was als manager van Everton op zoek naar een spits, ik werd op basis van die wedstrijd bij hem aanbevolen. Het was een beslissende match voor de rest van mijn carrière. Ik was al 27 en had niet zoveel jaren meer voor me om een grote transfer te maken. Zonder die match tegen Manchester United was mijn transfer naar de Premier League er nooit gekomen."



"Het is de eerste keer sinds toen dat Anderlecht weer tegen Manchester United speelt, donderdag zijn we met de hele ploeg van toen uitgenodigd voor de wedstrijd. Daarvoor wil ik mijn vakantie in Spanje wel wat inkorten. Ik hoop dat ik op tijd ben, want ik land pas om 15 uur in Rotterdam en moet nog even langs thuis om wat anders aan te trekken, want ik loop hier in short en T-shirt rond. Ik hoop dat Wayne Rooney donderdag meekomt. Ik heb nog met hem samengespeeld bij Everton, ik zou hem graag nog eens ontmoeten."



"«Ik acht Anderlecht niet kansloos. Zlatan heeft een paar jaar geleden met PSG indruk gemaakt in het Astridpark, maar hij is intussen een paar jaar ouder geworden. Hij heeft nog goeie, maar ook slechtere dagen. Het blijft wel een topatleet en een topspits. Het wordt ook opletten voor Rashford, die met zijn snelheid het verschil kan maken. Maar het is niet meer het Man U van vroeger. En Anderlecht is niet voor niks zo ver geraakt, het heeft onderweg goeie tegenstanders uitgeschakeld. Over twee matchen wordt het heel moeilijk, maar thuis verwacht ik dat ze met heel veel enthousiasme toch iets kunnen doen. Ik hoop dat Anderlecht wint, want het is nog altijd mijn clubje."



Uitgerekend vandaag gaat Tomasz Radzinski een nieuwe uitdaging aan als 'Football Advisor' bij Atticus Sports Management. "Ik weet uit ervaring dat één beslissing een carrière van een speler kan maken of breken", weet Radzinski. "Ik voel het aan als een plicht om mijn ervaring door te geven aan de volgende generatie en dat is wat ik ga doen bij Atticus Sports Management. Ik sta ter beschikking wanneer onze spelers mij nodig hebben, om hen te helpen met de uitdagingen die in een voetbalcarrière op je afkomen."



"Tomasz nam in zijn carrière veel juiste beslissingen", zegt Atticus-CEO Jesse De Preter. "Zijn ervaring en visie worden nu heel belangrijk voor onze spelers."