Duitser Brych leidt Anderlecht - Man United, RC Genk krijgt Franse ref

De heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tussen Anderlecht en Manchester United wordt donderdag geleid door de Duitser Felix Brych. RC Genk krijgt op bezoek bij Celta de Vigo de Fransman Clément Turpin als ref.

Eind maart floot de 41-jarige Brych de WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Griekenland (1-1), de vierde partij van de Rode Duivels waarin hij de wedstrijdleiding in handen had. Op het WK 2014 in Brazilië was Brych de scheidsrechter in de groepswedstrijd tegen Rusland (1-0). Een jaar later leidde de Duitser in Cardiff de verloren EK-kwalificatiewedstrijd bij Wales (1-0) in goede banen. Vorig jaar floot Brych de groepswedstrijd van de Duivels op het EK in Frankrijk tegen Zweden (1-0). In het najaar van 2008 was Brych de ref in Club Brugge - Saint-Étienne (1-1) in de groepsfase van de Europa League.



Turpin (34) is evenmin een onbekende. De Fransman leidde in 2012 de oefeninterland België - Montenegro (2-2). In 2014 was hij de ref van dienst in Grasshopper Zürich - Club Brugge (1-2) in de play-offs van de Europa League en in Arsenal - Anderlecht (3-3) in de groepsfase van de Champions League.



Beide heenwedstrijden worden donderdag vanaf 21u05 afgewerkt.