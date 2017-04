Genk hoeft deze Celta-aanvaller alvast niet te vrezen

Bewerkt door: XC

10/04/17 - 14u35 Bron: Belga

Giuseppe Rossi (30) ligt andermaal voor een hele tijd in de lappenmand. De Italiaanse spits van Celta de Vigo heeft voor de derde keer in zijn carrière de kruisbanden van zijn knie gescheurd en ontbreekt dus in de kwartfinales van de Europa League tegen KRC Genk.