24 (!) jaar geleden dat twee Belgische teams bij laatste acht zaten in Europa

16/03/17 - 23u17 Bron: Belga

Met de kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League hebben vicekampioen RSC Anderlecht en Racing Genk vanavond geschiedenis geschreven. Het was immers 24 jaar geleden dat er nog eens twee Belgische teams bij de laatste acht zaten in de Europese bekercompetities.

De drie Belgische teams zorgden eerder al voor een unicum met de kwalificatie voor de achtste finales. Het was immers nooit eerder gebeurd dat er drie Belgische teams bij de laatste zestien in de Europa League zaten, ons land was daarmee dit seizoen ook hofleverancier.



Na het Belgische onderonsje ook nog twee overblijvende teams bij de laatste acht in een Europese beker hebben, is nog straffer en bovendien al bijna een kwarteeuw geleden. In het seizoen 1992-1993 zat Club Brugge bij de laatste acht in de eerste editie van de Champions League, terwijl Antwerp op weg was naar de finale in de Europabeker voor Bekerwinnaars. Club Brugge was ook de laatste Belgische ploeg die zich voor de kwartfinales wist te plaatsen, twee seizoenen geleden bleek daarin het Oekraïense Dnipro te sterk.



Derde keer dat dit voorvalt

Met Anderlecht en Genk heeft ons land voor de derde keer twee ploegen in de kwartfinales van dezelfde Europese beker. Eerder deden Lokeren en Standard dat in het seizoen 1980-1981 en Antwerp en Club Luik in het seizoen 1989-1990 al eens voor. Telkens was dat het geval in de UEFA Cup, de voorganger van de huidige Europa League. Het komt de Belgische landencoëfficiënt op de UEFA-ranglijst alleen maar ten goede, ons land is nu al bezig aan het sterkste Europese seizoen in jaren.



De loting voor de kwartfinales wordt morgenmiddag uitgevoerd in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden worden op donderdag 13 april gespeeld, de terugwedstrijden een week later op 20 april. De mogelijke tegenstanders voor Anderlecht en Genk zijn Besiktas, Celta Viga, Manchester United, Ajax, Schalke 04 en Lyon. Ook een Belgisch duel behoort tot de mogelijkheden.