Nainggolan en Roma komen doelpuntje tekort tegen Lyon, Fellaini stoot wel door

Egon Van Nijverseel

16/03/17 - 23u19 Bron: Belga

© photo news.

Radja Nainggolan en AS Roma hebben in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League met 2-1 gewonnen van Olympique Lyon. Na de 4-2 nederlaag in de heenwedstrijd volstond dat echter net niet voor de Romeinen. Radja Nainggolan speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Diakhaby kopte de bezoekers al snel op voorsprong in het Stadio Olimpico. Roma reageerde nauwelijks twee minuten later met een intikker van Strootman en op het uur kwamen de Romeinen zelfs op voorsprong door een knullig eigen doelpunt van Tousart. Nadien volgde een stormloop richting het Franse doel, maar het beslissende derde doelpunt viel niet meer. Niet Roma, maar wel Lyon stoot zo door naar de kwartfinales.



Marouane Fellaini kwam bij Manchester United vlak na de pauze Paul Pogba vervangen. ManU wachtte tegen Anderlecht-killer Rostov lang om de wedstrijd in een definitieve plooi te leggen. Uiteindelijk zorgde Mata twintig minuten voor tijd van dichtbij voor de enige treffer van de avond (1-0). De heenmatch in Rusland was op 1-1 geëindigd.



Borussia Mönchengladbach, zonder een nog steeds geblesseerde Thorgan Hazard, leek voor rust op rozen te zitten tegen gouwgenoot Schalke. Een afgeweken bal van Christensen en een knap afstandschot van Dahoud zorgden voor een 2-0 ruststand. Maar na de pauze sloeg Schalke terug met goals van Goretzka en Bentaleb, vanop de stip. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd stoten de Königsblauen zo, op basis van de uitdoelpunten, door naar de volgende ronde. Lees ook 24 (!) jaar geleden dat twee Belgische teams bij laatste acht zaten in Europa



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © reuters.