Acheampong flikt het weer: 'Mister Europe' knalt Anderlecht naar kwartfinale

Europa League Zoals verwacht mogen morgen twee Belgische ploegen in de trommel. Na Racing Genk eerder op de avond plaatste ook Anderlecht zich voor de kwartfinale. De eerste sinds 1997. Invaller Acheampong verloste paars-wit tegen APOEL (1-0).

Verschroeiend. Zo kun je het eerste kwartier van Anderlecht vandaag beschrijven. Paars-wit nam van bij de aftrap de match in handen en versierde kans na kans. Teodorczyk liet tot twee keer toe onbegrijpelijk de openingsgoal liggen en ook Stanciu kreeg het leer niet voorbij een weifelachtige Waterman - die had vandaag zeep aan de handschoenen. En APOEL? Dat deed een gooi naar het wereldrecord 'overtredingen maken'. De Wit-Russische ref van dienst had de handen vol met de schoppende bende uit Cyprus. Dat het bij de rust nog steeds 0-0 stond, met elf tegen elf, kon niemand geloven in het Astridpark.



Ook in de tweede periode was het commando voor Anderlecht, terwijl APOEL schoppen bleef uitdelen. Alleen deed paars-wit bitter weinig met de vele vrije trappen. Zo stond het vizier van Stanciu vandaag niet op scherp. Weiler greep in en haalde de Roemeen naar de kant voor Frankie 'Mister Europe' Acheampong. En de snelle flankspeler deed zijn bijnaam al na één minuut alle eer aan. Een voorzet van Hanni werd eerst nog gedevieerd door Waterman, maar aan de tweede paal kon Acheampong niet missen. 1-0 en boeken toe voor de Cyprioten. De eerste Europese kwartfinale voor Anderlecht in twintig jaar is een feit.



