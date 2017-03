In februari schonk hij Hugo Broos de Africa Cup, maar nu laat spits zich met kopstoot van minder fraaie kant zien

Thomas Lissens

16/03/17 - 21u24

© photo news.

video Vincent Aboubakar heeft er een bewogen Europa League-avondje opzitten. De Kameroense spits van Besiktas, die Hugo Broos in februari met een beslissende goal in de finale de Africa Cup schonk, scoorde eerst in de achtste finale van de Europa League tegen Olympiakos, maar zes minuten voor rust kreeg hij ook rood voor een kopstoot. Gelukkig voor de Kameroener won Besiktas nog met 4-1, waardoor het een ticket voor de kwartfinales op zak stak.